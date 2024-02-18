Мечты сбываются: каким знакам зодиака можно рассчитывать на приятные сюрпризы 19 и 20 февраля 2024 года Елена ГалицкаяВ ближайшие два дня, 19 и 20 февраля 2024 года, ожидается насыщенная энергетика, считает астролог Игорь Нехаев.