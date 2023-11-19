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Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

Президент США Джо Байден велел подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинское население, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Израиль ВЫТЕСНЯЕТ палестинцев с палестинской же ЗЕМЛИ!! Верно говорили наши мудрые предки: &quot;Посади свинью за стол - она и ноги на стол&quot;... ТАК И ЕВРЕИ!! Создавать ДВА ГОСУДАРСТВА нужно при помощи и контролем международных миротворческих сил!! НЕМЕДЛЕННО ТУДА ВВЕСТИ ЭТИ СИЛЫ, чтобы прекратить эту бойню!! Призываю ООН!!
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13 час.
оо
олег олейник
Эта земля не была палестинской ! Сначала , 3.5 тысячи лет назад там правил царь Давид , потом царь Соломон и другие еврейские цари Палестины и мусульман ещё не существовало ! Если свиней приглашаешь и сам их усаживаешь за стол , так сам не опускайся до их уровня ! Все выступающие сейчас по палестинскому ТВ говорят , что мы обязательно уничтожим всех евреев ! Идёт религиозная война и Хамас её начал первым !
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9 час.

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