Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

Израиль ВЫТЕСНЯЕТ палестинцев с палестинской же ЗЕМЛИ!! Верно говорили наши мудрые предки: "Посади свинью за стол - она и ноги на стол"... ТАК И ЕВРЕИ!! Создавать ДВА ГОСУДАРСТВА нужно при помощи и контролем международных миротворческих сил!! НЕМЕДЛЕННО ТУДА ВВЕСТИ ЭТИ СИЛЫ, чтобы прекратить эту бойню!! Призываю ООН!!

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олег олейник

Эта земля не была палестинской ! Сначала , 3.5 тысячи лет назад там правил царь Давид , потом царь Соломон и другие еврейские цари Палестины и мусульман ещё не существовало ! Если свиней приглашаешь и сам их усаживаешь за стол , так сам не опускайся до их уровня ! Все выступающие сейчас по палестинскому ТВ говорят , что мы обязательно уничтожим всех евреев ! Идёт религиозная война и Хамас её начал первым !