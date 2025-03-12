Море Дональда. Как торговая война Трампа повлияет на морские грузоперевозки

Новая торговая война, начатая Дональдом Трампом с объявления о введении 10-25%-х таможенных пошлин на импорт, в частности, из Канады и Мексики, может иметь некоторые позитивные последствия для рынка морских грузоперевозок.
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