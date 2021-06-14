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Защитник Хорватии Гвардиол о 0:1 с Англией: «Мы не показали свой максимум. Можем играть лучше»

19-летний защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол дал комментарий после матча Евро-2020 с Англией (0:1).

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