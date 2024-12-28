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Москва предоставила более 1000 квартир детям-сиротам в 2023 году.

Москва предоставила более 1000 квартир детям-сиротам в 2023 году.

В Москве свыше тысячи совершеннолетних сирот получили жильё в 2023 году благодаря программе поддержки.

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