Российский рынок резко развернулся

Российский рынок акций к пятнице растерял весь рост начала недели. В понедельник индекс Мосбиржи на фоне ожиданий улучшения геополитического фона поднимался выше 2380 пунктов — это был максимум примерно за три месяца.
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