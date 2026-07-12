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Названо слово с самым большим числом значений в русском языке

Названо слово с самым большим числом значений в русском языке

Глагол «идти» считается рекордсменом по количеству значений в русском языке. В зависимости от словаря их число варьируется, а в одном из изданий достигает 56, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

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