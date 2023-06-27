Суть Событий

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Личная жизнь шпиона. Книга вторая. Глава 69

Личная жизнь шпиона. Книга вторая. Глава 69

(Продолжение. Начало здесь) Глава 69 Илья Ильич был растроган любовной историей и поступком этого странного Томаса, который интересуется жизнью своего отца, уже покойного, его любовным увлечением, пронесенным через войну, через долгую жизнь.

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