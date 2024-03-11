Украина завершила выполнение рекомендаций Еврокомиссии для вступления в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила что Украина завершила выполнение четырех рекомендаций Еврокомиссии для предоставления переговорной рамки о членстве в ЕС, приняв последний законодательный акт относительно лоббизма.