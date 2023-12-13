Предупреждение СВР: стало понятно, почему Россия не ликвидирует Зеленского

АндрейБорков

С мусьё Зэлэнским вести переговоры со стороны РФ, хоть кому, хоть Путину, хоть еще кому то, это из разряда идиотизма, ни больше ни меньше. С Зэленским говорить совершенно не о чем. Единственно, что может быть со стороны РФ по отношению к этому персонажу - АРЕСТ, ДОПРОС, СУД, ПОЖИЗНЕННОЕ В "Белом Лебеде" без возможности амнистии, УДО и т.п. Но тот же Зэлэнский пока нужен, если его сменит более адекватный персонаж, то могут быть варианты, которые для РФ крайне не желательны. А может быть нашим силовым ведомствам проработать вопрос с умерщвлением кандидатов на место Зэлэнского? Есть же возможности и ресурсы. Те же "Кинжалы" и им подобные, высокоточное наведение и нет кандидата, принял смерть лютую жуткую. Количество персонажей на место Зэлэнского ограничено, среди них нет ни кого, кто бы не проходил по русофобии, деяниям против РФ и граждан РФ. По этому если они околеют, вдруг так случиться, то грех будет с нашей стороны очень не большой(исповедаться батюшке, причаститься и свечку поставить в Храме и все) или его не будет вовсе. А как по другому?