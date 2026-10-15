Иконы Московского Кремля

Московский Кремль – это один из самых узнаваемых во всем мире символов России. Стены и башни Московского Кремля были свидетелями ключевых событий отечественной истории.
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