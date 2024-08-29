FP: атака ВСУ на курское приграничье стала чудовищной ошибкой Зеленского

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy заявил, что ошибочное решение киевского режима вторгнуться в Курскую область приведет к еще большим потерям в рядах украинской армии и никак не повлияет на ход конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии