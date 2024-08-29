РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А звуковой сигнал об опасности прозвучал? Я, когда служил на пароходе рулевым не раз встречался с опасностью столкнов...Поезд насмерть пе...
  • Evgeni Velesik
    Женоненавистничество процветало во Францию во времена Олимпийских игр 2024! Там мужик Y -хромосомой окучивал на ринге..."Сокращение" англ...
  • Evgeni Velesik
    Претерпел крушение? Причина какая? Что пилот рамсы попутал и устроил пике? Почему рухнул самолёт, а пилот не катапуль...Политолог Расмусс...

FP: атака ВСУ на курское приграничье стала чудовищной ошибкой Зеленского

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy заявил, что ошибочное решение киевского режима вторгнуться в Курскую область приведет к еще большим потерям в рядах украинской армии и никак не повлияет на ход конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх