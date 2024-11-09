Врач Сухорукова: овсяные хлопья, бананы и фасоль особо полезны осенью

Употребление овсяных хлопьев, бананов и фасоли осенью будет благотворно влиять на организм. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова «К полезным продуктам для организма поздней осенью относятся овсяные хлопья, бананы, морсы, фасоль, чечевица, финики, жирная рыба, говядина, орехи и яблоки.
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