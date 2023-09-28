Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП из-за нехватки техники

Военный обозреватель Дэвид Экс в публикации для Forbes рассказал про создание украинскими войсками импровизированных БМП В публикации сказано, что из-за нехватки боевых машин пехоты солдаты ВСУ массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, передвигающиеся с крайне низкой скоростью и имеющие один пулемет.