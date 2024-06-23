"Лента.ру": На выборах президента Ирана появились 2 интриги

Уже через несколько дней в Иране пройдут чрезвычайные выборы, подробнее о которых рассказал журналист русского изданияНа следующей неделе в Иране состоятся президентские выборы, необходимость в которых назрела после гибели Эбрахима Раиси.
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