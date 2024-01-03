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Лучшим загородным оздоровительным лагерем Нижнего Новгорода назван "Спутник"

Лучшим загородным оздоровительным лагерем Нижнего Новгорода назван "Спутник"

На итоговом заседании городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи были объявлены результаты городского смотра-конкурса "Лучший лагерь-2023", сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

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