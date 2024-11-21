Законность восхода «Звезды Карелии» над Ладогой определит суд

Прокуратура оспаривает право собственности на 42 участка в Лахденпохском районе Проверка законности строительства туристической базы в районе Национального парка «Ладожские шхеры» была проведена по поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова.
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