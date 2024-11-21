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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Законность восхода «Звезды Карелии» над Ладогой определит суд

Прокуратура оспаривает право собственности на 42 участка в Лахденпохском районе Проверка законности строительства туристической базы в районе Национального парка «Ладожские шхеры» была проведена по поручению прокурора республики Дмитрия Харченкова.

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