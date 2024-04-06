О дореволюционных пирогах

Сегодняшний пост – продолжение рассказа о выпечке хлеба до революции. Перейдем от хлеба к пирогу. Стоит учитывать, что разновидностей очень много, в каждом регионе своя кухня и дополнения к классическим рецептам.
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