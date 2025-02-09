Дональд Трамп озвучил истинное отношение к своенравной Меган Маркл

Скандалы и интриги вновь разгораются вокруг британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что не планирует выдворять британского принца Гарри из страны, несмотря на упомянутые нарушения миграционного законодательства.