Кевин Файги: скоро начнутся съемки “Фантастической четверки”, фильм снимает...

Кевин Файги: скоро начнутся съемки “Фантастической четверки”, фильм снимается в формате IMAXВ рамках проходящей выставки CinemaCon Кевин Файги, глава Marvel Studios, подтвердил, что съемки предстоящего фильма Фантастическая четверка начнутся уже совсем скоро.
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