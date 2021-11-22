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Почему США стало невыгодным строительство «плохими парнями» канала Стамбул?

Одним из проектов «плохих парней» — председателя КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — является строительство судоходного канала Стамбул, пишет 15 ноября американский журнал The Atlantic.

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