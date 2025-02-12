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Царьград

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Выживали 186 дней до прихода ВС России: Рассказ курян, бросающий в дрожь

Выживали 186 дней до прихода ВС России: Рассказ курян, бросающий в дрожь

Жители Николаево-Дарьино рассказали, как им пришлось выживать до освобождения селаВ конце января под контроль русской армии перешло село Николаево-Дарьино в Курской области.

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