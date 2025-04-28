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Верховный суд Украины признал законным лишение Коломойского гражданства

Верховный суд Украины признал законным лишение Коломойского гражданства

Верховный суд Украины признал законным решение и оставил в силе указ главы киевского режима Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года о лишении украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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