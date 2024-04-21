В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о расследовании уголовного дела по факту смерти ребенка в Московской области

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 6-летней жительнице города Наро-Фоминска (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии