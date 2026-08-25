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Депутат Журова о Кубке мира-2028: «Что обычно движет американцами? Деньги. Если говорить об увеличении зрелищности и даже скандальности, то сам бог велел пустить русских»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила шансы на допуск России на Кубок мира, который пройдет в Чехии и Канаде в феврале 2028 года.

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