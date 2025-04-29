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Что грозит за использование чужой банковской карты. Об опасности предупредил эксперт

Что грозит за использование чужой банковской карты. Об опасности предупредил эксперт

Царьград Svetlana Vozmilova/Globallookpress Финансист Диашов отметил, что использование чужой банковской карты может довести до тюрьмы.

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Комментарии
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Eduard
Ничем,если она не краденая!
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23 час.
Eduard
Например я не гнушаюсь использовать карту родственников в России,что такого? Карта это удобноПроблема в другом,сейчас вы знаете одни карты не работают у других,а платить надо.Какая разница? Не надо из мухи слона делать)
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23 час.
Eduard
Криминал это другое дело.Когда всё было хорошо я брату оставлял свою карту &quot;Виза&quot; и когда му нужны были деньги переводил на нее,он в России снимал.Что такого? Тут криминала нет,есть договоренность! А мне в Росмии ваш &quot;Мир&quot; нуженДеньги положу на нее просто удобство.В банках России могут конечноюкарту датьно это надо паспорт переводить за деньги и не малые!
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23 час.
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