Что грозит за использование чужой банковской карты. Об опасности предупредил эксперт

Например я не гнушаюсь использовать карту родственников в России,что такого? Карта это удобноПроблема в другом,сейчас вы знаете одни карты не работают у других,а платить надо.Какая разница? Не надо из мухи слона делать)

Eduard

Криминал это другое дело.Когда всё было хорошо я брату оставлял свою карту "Виза" и когда му нужны были деньги переводил на нее,он в России снимал.Что такого? Тут криминала нет,есть договоренность! А мне в Росмии ваш "Мир" нуженДеньги положу на нее просто удобство.В банках России могут конечноюкарту датьно это надо паспорт переводить за деньги и не малые!