15 июля 1974 года в эфире канала WXLT-TV произошло событие, которое надолго запомнилось публике. Ведущая передачи Suncoast Digest журналистка Кристин Чаббак во время прямой трансляции шоу неожиданно достала револьвер и выстрелила себе в голову.
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