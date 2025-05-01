15 июля 1974 года в эфире канала WXLT-TV произошло событие, которое надолго запомнилось публике. Ведущая передачи Suncoast Digest журналистка Кристин Чаббак во время прямой трансляции шоу неожиданно достала револьвер и выстрелила себе в голову.