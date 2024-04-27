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«ПСЖ» готов предложить более 200 млн евро за Ямаля. Мендеш ответил, что «Барса» не продаст игрока

Как сообщает Mundo Deportivo, «ПСЖ» готов предложить более 200 млн евро за 16-летнего вингера. Однако Жорже Мендеш, агент Ямаля, сообщил «ПСЖ», что «Барса» не намерена расставаться с Ямалем, сколько бы за него не предложили.

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