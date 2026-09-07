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МОСИНФОРМ

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Музей героев Советского Союза и России подготовил программу о Зое и Александре Космодемьянских

Музей героев Советского Союза и России подготовил программу о Зое и Александре Космодемьянских

Музей героев Советского Союза и России — отдел Государственного музея обороны Москвы, подведомственный столичному Департаменту культуры, — проведет тематический день, посвященный сестре и брату Космодемьянским.

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