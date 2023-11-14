Что такое «5 колесо» и причем тут изобретатель Готлиб Пейслер

В редакцию до сих пор приходят письма читателей, причем иногда настоящие, на бумаге и в конверте. А один из самых популярных вопросов: «Скажите, а почему журнал называется “5 колесо”?» 30 лет назад автомобильных изданий было не так много, а вновь появляющиеся, как правило, хотели подчеркнуть свою принадлежность к индустрии и использовали в названии морфему «авто».