Депутат Рады Дубинский: Зеленский может поехать в США для подписания перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить США для подписания перемирия. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, в видео на своем YouTube-канале.
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