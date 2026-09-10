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Происшествия

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В Псковской области возбуждено 15 уголовных дел по фактам дропперства

Следователями МО МВД России «Печорский» совместно с коллегами из УМВД России по городу Пскову возбуждено 15 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

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