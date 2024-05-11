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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Коньков: «На ЧМ приезжают суперзвезды НХЛ. Тем, кому интересен хоккей, нужно смотреть и учиться»

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Россия и Беларусь отстранены от международных соревнований и не участвуют в чемпионате.

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