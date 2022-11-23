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У Тайваня замечены китайские корабли и самолеты — на острове развернуты ЗРК

У Тайваня замечены китайские корабли и самолеты — на острове развернуты ЗРК

Министерство обороны Тайваня зафиксировало четыре военно-морских судна Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет в регионе, прилегающем к острову.

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