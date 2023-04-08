ВСУ за три минуты выпустили шестнадцать снарядов «натовского» калибра по двум поселкам под Угледаром

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли два поселка под Угледаром "натовскими" снарядами.
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