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ВСУ за три минуты выпустили шестнадцать снарядов «натовского» калибра по двум поселкам под Угледаром

ВСУ за три минуты выпустили шестнадцать снарядов «натовского» калибра по двум поселкам под Угледаром

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли два поселка под Угледаром "натовскими" снарядами.

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