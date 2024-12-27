Когда уже этот год закончится...

Люсинэ Аветян Вчера ещё одно отравленное Рождество случилось - первый раз, несколько лет назад, когда потерпел крушение самолёт, везший в Латакию хор имени Александрова и доктора Лизу с гуманитарным грузом, теперь вот этот вот пассажирский самолет.
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