Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • нина сафронова
    🤝Мигранты – "авиам...
  • Ингерман Ланская
    а можно сравнить не только пенсов и нищих... можно сравнить и благосостояние народа - в совдепии человек и 10% не име...Только Бог с Росс...
  • Ингерман Ланская
    можно и нищих - в совдепии их было не меньше, но об этом в лживых газетёнках под названиями "правда" не печатали... б...Только Бог с Росс...

Когда уже этот год закончится...

Когда уже этот год закончится...

Люсинэ  Аветян Вчера ещё одно отравленное Рождество случилось - первый раз, несколько лет назад, когда потерпел крушение самолёт, везший в Латакию хор имени Александрова и доктора Лизу с гуманитарным грузом, теперь вот этот вот пассажирский самолет.

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