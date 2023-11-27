Когда будет доллар по 70: как укрепят курс рубля Евгения КомароваПовышение ключевой ставки стало одной из основных мер Банка России по сдерживанию цен.
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