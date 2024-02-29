Украинский народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова заявила немецким журналистам DEUTSCHE WELLE, что если Киев в ближайшее время не получит обещанной от Запада помощи, Украина продолжит нести территориальные потери, и даже назвала город, который потеряет в первую очередь: "Харьков – второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек.
Второго Мариуполя не будет. Эксперт объяснил, почему Харьков падет быстрее
Комментарии
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Елена Шарапова
Скоро отбомбятся🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 час.
Валерий Чилап
Наши войска в этот раз не будут входить в Париж, Берлин, да и в Лондон тоже. Действительно, зачем бродить по радиоактивной пустыне?
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27 мин.
Александр Чумак
На войне не до менталитета, когда "укро-нацик" пытается Россию "победить???!. Гробов в Харькове на Пушкинской будет больше, а Салтов будет тихо и мирно дальше с Россией жить!!!.👍😆😇😅❤️💞💯🌟🌷🥀🌷🌿👏🤝👌🤠😎.
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27 сек.
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