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Второго Мариуполя не будет. Эксперт объяснил, почему Харьков падет быстрее

Второго Мариуполя не будет. Эксперт объяснил, почему Харьков падет быстрее

Украинский народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова заявила немецким журналистам DEUTSCHE WELLE, что если Киев в ближайшее время не получит обещанной от Запада помощи, Украина продолжит нести территориальные потери, и даже назвала город, который потеряет в первую очередь: "Харьков – второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек.

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Комментарии
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Елена Шарапова
Скоро отбомбятся🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 час.
Валерий Чилап
Наши войска в этот раз не будут входить в Париж, Берлин, да и в Лондон тоже. Действительно, зачем бродить по радиоактивной пустыне?
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27 мин.
Александр Чумак
На войне не до менталитета, когда &quot;укро-нацик&quot; пытается Россию &quot;победить???!. Гробов в Харькове на Пушкинской будет больше, а Салтов будет тихо и мирно дальше с Россией жить!!!.👍😆😇😅❤️💞💯🌟🌷🥀🌷🌿👏🤝👌🤠😎.
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27 сек.

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