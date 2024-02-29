Второго Мариуполя не будет. Эксперт объяснил, почему Харьков падет быстрее

Украинский народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова заявила немецким журналистам DEUTSCHE WELLE, что если Киев в ближайшее время не получит обещанной от Запада помощи, Украина продолжит нести территориальные потери, и даже назвала город, который потеряет в первую очередь: "Харьков – второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек.