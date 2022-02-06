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15 портретов усатых артистов из кошачьего театра Куклачева

15 портретов усатых артистов из кошачьего театра Куклачева

Все эти кошки — настоящие артисты, которые играют на сцене театра и снимаются в рекламных роликах. К ним в гости отправились фотографы, чтобы создать удивительные портреты.

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