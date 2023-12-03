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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук сыграет за «Спартак» против «Куньлуня» 24 декабря. Якушев подтвердил это: «Илья, с возвращением!»

– Илья Ковальчук возвращается в «Спартак», но сможет ли 40‑летний форвард вписаться в игру скоростного клуба КХЛ? – Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак».

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