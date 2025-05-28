Согласовано строительство нового производственного комплекса в Царицыне

В Царицыне на улице Кантемировской (земельный участок № 59а) появится производственный комплекс. В правила землепользования и застройки уже внесены соответствующие изменения, сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).