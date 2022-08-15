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«Зарядка со стражем порядка»: московские полицейские провели зарядку для детей из ЛДНР

Мероприятие состоялось в спортивном комплексе Московского авиационного института. В нем приняли участие полицейские, общественники и более 50 школьников из Донбасса.

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