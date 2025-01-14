Иваново: Новый год – новый директор

Ивановский областной художественный музей возглавила Лариса Башкова. На посту директора она сменила заслуженного работника культуры РФ Людмилу Воловенскую, которая руководила учреждением культуры почти 40 лет.
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