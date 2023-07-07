Разбор полетов: Госдума выяснит, кто из чиновников в дни мятежа «свалил» из России

Поход Пригожина вновь поставил вопрос о надежности «элитки» Андрей Дятлов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Игорь Скурлатов В свете последних событий председатель Государственной Думы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранителями составить список тех, кто пытался в минувшие выходные покинуть Россию.
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