БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Разбор полетов: Госдума выяснит, кто из чиновников в дни мятежа «свалил» из России

Разбор полетов: Госдума выяснит, кто из чиновников в дни мятежа «свалил» из России

Поход Пригожина вновь поставил вопрос о надежности «элитки» Андрей Дятлов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Игорь Скурлатов В свете последних событий председатель Государственной Думы Вячеслав Володин попросил главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева совместно с правоохранителями составить список тех, кто пытался в минувшие выходные покинуть Россию.

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Евгений Акимов
Пустое словоблудие, услада для вислоухих.
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Валерий Соловьев
Уже две недели мозги е...т с предателями. Хотели бы, сделали.
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