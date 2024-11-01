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Патрушев дал две недели на стабилизацию цен на продукты

Патрушев дал две недели на стабилизацию цен на продукты

Вице-премьер поручил ежедневно вести мониторинг продовольственного рынка.фото: kremlin.ru--> Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ежедневно вести мониторинг продовольственного рынка и через две недели принять меры для сохранения стабильной ситуации, сообщает пресс-служба кабмина.

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