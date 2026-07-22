Калужские спортсменки стали победительницами Юношеской лигу по стрельбе

Команда девушек из Калужской области в составе Дианны Осиной, Екатерины Красносельцевой и Алисы Петрий завоевала золото в командном упражнении «Пистолет пневматический, 10 метров» среди спортсменок до 17 лет.
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