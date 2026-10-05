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Редкий случай, когда в одном ПК сочетаются Ryzen AI MAX и дискретная видеокарта. Представлен ПК Lucebox Zero 495

Редкий случай, когда в одном ПК сочетаются Ryzen AI MAX и дискретная видеокарта. Представлен ПК Lucebox Zero 495

7000 долларов Компания Lucebox представила ПК Zero 495, ориентированный на работу с ИИ. У него довольно нетипичная конфигурация, объединяющая мощный мобильный процессор Ryzen AI MAX+ 495 и дискретную видеокарту.

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