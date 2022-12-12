Стихи со смыслом))

Три девицы вечеркомСобрались к подруге в дом:Полистали каталог,Колу пили, коньячок.Разомлели, размечтались,Потихоньку разболтались…Говорит одна девица:- «Кабы встретила я принца,Я б ему за все дела –Пацанёнка родила!Но сначала – шубу, тачку,Ну, и на Рублёвке дачку!»Ей подруга отвечала:- «Точно с дуба ты упала!Нынче принцы не в чести,Надо «папика» пасти!Чтоб «бобёр» был с сединой,Холостой чтоб иль вдовой,Чтобы банк держал солидный,Чтобы вхож был в клуб элитный!Если б мне попал такойЗакатила б пир горой!Чтобы вечером жена,А на утро уж вдова!»Встала третия девица:- «Так девчата, не годится!И не будет в жизни прокуБез любви, а по расчёту!Пусть не принц кровей элитных,Да и не «бобёр» солидный!Лишь бы верил и любилИ семьёю дорожил!»Две подруги хохотали,Третью дуррой называли.