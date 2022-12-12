ВСЕ ПРОСТО у нас

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Когда уже эти дебилы начнут нормальные заголовки делать? Под такими названиями, статьи даже читать не хочется. Сразу ...Хитрый трюк как п...
  • Марина Петрова
    Это заморочки. Проще купить биогумус и кормить. Там все есть.Чем подкормить ко...
  • s d
    Я только не понял с какого момента надо отсчитывать 10 секунд ? Весь процесс больше 3 минутХитрый трюк как п...

Стихи со смыслом))

Стихи со смыслом))

Три девицы вечеркомСобрались к подруге в дом:Полистали каталог,Колу пили, коньячок.Разомлели, размечтались,Потихоньку разболтались…Говорит одна девица:- «Кабы встретила я принца,Я б ему за все дела –Пацанёнка родила!Но сначала – шубу, тачку,Ну, и на Рублёвке дачку!»Ей подруга отвечала:- «Точно с дуба ты упала!Нынче принцы не в чести,Надо «папика» пасти!Чтоб «бобёр» был с сединой,Холостой чтоб иль вдовой,Чтобы банк держал солидный,Чтобы вхож был в клуб элитный!Если б мне попал такойЗакатила б пир горой!Чтобы вечером жена,А на утро уж вдова!»Встала третия девица:- «Так девчата, не годится!И не будет в жизни прокуБез любви, а по расчёту!Пусть не принц кровей элитных,Да и не «бобёр» солидный!Лишь бы верил и любилИ семьёю дорожил!»Две подруги хохотали,Третью дуррой называли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх