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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Одна дочь прячет внуков, а другая – с серьгой в носу: Дочь Лимонова показала Екатерина Волкова в день её 18-летия

Шоу-бизнес: Одна дочь прячет внуков, а другая – с серьгой в носу: Дочь Лимонова показала Екатерина Волкова в день её 18-летия

Казалось, что у Екатерины Волковой наконец всё в жизни устаканилось. Она и замужем была не раз, и всякого в личной жизни случалось, но недавно наступила белая полоса, и звезда обрела своё женское счастье.

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