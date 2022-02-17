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Алексей ЖИТНИК: Если вратарь хорошо покушает, любая сборная может выиграть нынешнюю Олимпиаду

Алексей ЖИТНИК: Если вратарь хорошо покушает, любая сборная может выиграть нынешнюю Олимпиаду

ХОККЕЙ. Полуфинал: Россия - Швеция. Экспертиза Российская сборная вышла в полуфинал олимпийского турнира, едва не проиграв Дании.

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